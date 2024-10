De Laurentiis su Twitter: "Bravi tutti!"

Cronaca 29 Ottobre 2024 Fonte: TMW



"Non è mai banale vincere a Milano!! Forza Napoli Sempre!", il pensiero del presidente del Napoli





Più sette sull'Inter, più otto sulla Juventus. In attesa delle altre partite del turno infrasettimanale, il Napoli prosegue la sua marcia a vele spiegate: a San Siro contro il Milan la squadra di Antonio Conte vince 2-0 consolidando il suo primato in classifica. La vittoria azzurra porta la firma di Lukaku (5') e Kvaratskhelia (43'). "Bravi tutti! Non è mai banale vincere a Milano!! Forza Napoli Sempre!", il pensiero del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sui social dopo il successo di San Siro contro la squadra di Fonseca.