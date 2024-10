Milan-Napoli: le probabili formazioni

Cronaca 29 Ottobre 2024 Fonte: Sportal



Conte non recupera Lobotka a centrocampo: conferma per Gilmour in regia, con Anguissa e McTominay mezz'ali





Cronaca29 Ottobre 2024SportalConte non recupera Lobotka a centrocampo: conferma per Gilmour in regia, con Anguissa e McTominay mezz'ali Milan e Napoli si affrontano nella decima giornata di Serie A in quello che è senza dubbio il big match del turno infrasettimanale di campionato. Calcio d'inizio alle ore 20.45 a San Siro. Dopo il rinvio per maltempo della gara col Bologna, i rossoneri tornano in campo contro gli azzurri, in testa alla classifica in solitaria, con quattro punti di vantaggio sull'Inter e cinque sulla Juventus.



Fonseca deve fare a meno degli squalificati Theo Hernandez e Reijnders: Terracciano sostituirà il primo, Loftus-Cheek rimpiazzerà il secondo. In attacco ancora out Leao, spazio a Okafor e Chukwueze sugli esterni, con Pulisic trequartista dietro a Morata. In difesa c'è Pavlovic al posto dell'infortunato Gabbia.



Conte non recupera Lobotka a centrocampo: conferma per Gilmour in regia, con Anguissa e McTominay mezz'ali. Nel tridente offensivo tornano Politano e Kvaratskhelia ai lati di Lukaku. Difesa diretta da Rrahmani e Buongiorno, tra i pali Meret.



Probabili formazioni



MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. All. Fonseca.



NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Zambo Anguissa, Gilmour; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.



La classifica di Serie A e la classifica marcatori aggiornate