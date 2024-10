Milan-Napoli: arbitra Colombo

Andrea Colombo della sezione di Como dirigerà Milan-Napoli; i suoi assistenti saranno Berti e Vecchi, Sozza quarto uomo. Al Var ci sarà Marini, Avar affidato a La Penna.



Direzione di gara numero 35 per Andrea Colombo in Serie A, la quarta in questo campionato.



Sono quattro i precedenti di Colombo col Napoli, che ha vinto due volte e perso altre due volte. L'ultimo incrocio risale a Roma-Napoli del 23 dicembre 2023, terminata 2-0 per i giallorossi.



