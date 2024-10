Fonseca: "Il Napoli è una squadra fortissima"

Interviste28 Ottobre 2024AC Milan"Sono in un buon momento, arrivano a San Siro con motivazione per affrontarci ma anche noi siamo motivati" Si torna in campo. Dopo il rinvio della sfida di Bologna i rossoneri si rituffano sul campionato e lo fanno per l'unico turno infrasettimanale della Serie A 2024/25. La 10ª giornata di campionato propone un big match, quello tra il Milan e il Napoli di Antonio Conte. A precedere la sfida di San Siro, a Milanello, è andata in scena la conferenza stampa di Mister Fonseca.



VERSO MILAN-NAPOLI

"Il Napoli è una squadra fortissima e la classifica lo dimostra, così come lo è il loro allenatore. Sono in un buon momento, arrivano a San Siro con motivazione per affrontarci ma anche noi siamo motivati. Il Napoli è una delle squadre che può vincere lo Scudetto, anche noi siamo in corsa. Siamo una squadra forte e in crescita, possiamo lottare per il titolo. I giocatori più decisivi delle due squadre sono sugli esterni, è qui che potrebbe decidersi la partita".



IL RINVIO DI BOLOGNA

"È stato difficile gestire questo rinvio, ci siamo allenati senza sapere se avremmo giocato o meno. Noi volevamo giocare, siamo stati penalizzati dal non averlo fatto anche perché adesso abbiamo due squalifiche importanti. La squadra si è allenata comunque bene, ho fiducia in tutti, anche in chi giocherà al posto di Reijnders e Theo Hernández. Bologna è il passato, adesso siamo concentrati sulla partita di domani. Per me non cambia avere l'asterisco in classifica, ma capisco che per i tifosi possa essere diverso".



CAPITOLO SINGOLI

"Camarda è entrato molto bene con il Club Brugge, avrà un grande futuro. Leão ha lavorato bene come sempre, siamo sicuri che tornerà presto a essere quello che tutti si aspettano. La sua è una situazione normale, valuto tante cose quando faccio le mie scelte. Calabria può giocare basso a sinistra, Pavlović ha caratteristiche diverse rispetto a quel ruolo. Mi piace più pensare che quando ci sono assenze per altri si tratta di opportunità, domani avremo bisogno di essere squadra".



MARGINI DI CRESCITA

"In generale mi aspetto tanti miglioramenti, quando analizziamo le partite guardiamo sempre cosa migliorare. Domani mi aspetto una partita equilibrata, giochiamo contro una squadra che difende molto bene. La fase difensiva è in grande crescita in termini di organizzazione, offensivamente siamo cresciuti nella fase di possesso. Dobbiamo migliorare nelle scelte, soprattutto negli ultimi trenta metri. La crescita della squadra non dipende da una partita, anche se è vero che le vittorie aiutano e portano consapevolezza, soprattutto se ottenute contro grandi squadre".



