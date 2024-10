Theo Hernandez e Reijnders saltano Milan-Napoli



Cronaca 27 Ottobre 2024 Fonte: Sky



A causa del rtinvio di Bologna-Milan i due rossoneri costretti a scontare la squalifica nella successiva giornata





Niente Milan-Napoli per Theo Hernandez e Tijjani Reijnders. I due giocatori rossoneri avrebbero dovuto saltare per squalifica la sfida contro il Bologna, in programma sabato 26 ottobre alle ore 18.00. Il match del Dall'Ara però non si disputerà per ragioni di sicurezza causa maltempo. E' stato rinviato a data da destinarsi e così i due rossoneri saranno costretti a scontare la squalifica nella successiva giornata di Serie A, ovvero Milan-Napoli, in programma martedì 29 ottobre alle 20.45 a San Siro. Theo sconterà la sua ultima giornata di squalifica, dopo i due turni di stop inflitti a seguito dell'espulsione contro la Fiorentina. L'olandese, invece, sconterà il suo turno di squalifica dopo il rosso nell'ultima giornata contro l'Udinese.