Voci dal Forum: Dall'inizio o a partita in corso?

Cronaca 26 Ottobre 2024 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Contro il Lecce un'altra vittoria condita di spasimi e sofferenze, ma senza rubare nulla





Come volevasi dimostrare, una cosa è quando si entra dall'inizio, un'altra è quando si entra a partita in corso. Credo che certamente l'avranno capito Ngonge e Neres, ma spero che l'abbiano capito non pochi soloni sugli spalti. Al presidente dico: - Hai sentito il boato sugli spalti, quando è entrato in campo il Kvara? Hai avvertito come la gente stesse aspettando che entrasse? Hai capito tutto ciò? Bene, se l'hai capito, poni rimedio, ché tu hai creato il caso. Inoltre, bocca chiusa, fattene una ragione, e nun ne parlamme cchiù!

La partita. Un'altra partita ostica, scorbutica e non solo per demeriti del Napoli, ma anche e soprattutto per merito degli avversari, nello specifico, il Lecce. I salentini al Maradona non sono stati quell'armata Brancaleone, vista contro la Fiorentina, tutt'altro. È parsa una squadra bene organizzata e messa bene in campo, dove si sono distinti soprattutto Banda, Dorgu e Kvrostovic, il centravanti. Complimenti a Gotti per essersi scrollato di dosso la pesante sconfitta con i viola in men che non si dica.

Per quanto riguarda il Napoli, un'altra vittoria condita di spasimi e sofferenze, ma senza rubare nulla. Speriamo che si cominci ad esprimere un buon calcio, che metta al sicuro il risultato nel breve, altrimenti le coronarie potrebbero giocare qualche scherzo non desiderato. Anche oggi si è dovuto aspettare il secondo tempo, quasi la fine, per portare il bottino a casa. È vero, questo è importante, ma bisogna anche cominciare a giocar bene, perché certe sbavature con determinate squadre, tipo Milan, non te le puoi assolutamente permettere. Infine, c'è da notare che, a fine partita, ad essere in affanno era il Napoli, ma sono sicuro che, a quel punto, la paura e l'ansia hanno fatto fremere le gambe.



Al Maradona di Napoli: Napoli - Lecce 1-0. Marcatore: Di Lorenzo.

Oggi il migliore in campo è stato soprattutto Di Lorenzo e, a seguire, tutta la difesa. Ottimo il rientrante Meret. Sul finire si è visto il Likaku che si sta aspettanto. Penso che il motore sia in fase di riscaldamento avanzato.

Testa al Milan.