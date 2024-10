Anguissa: "Urla di Conte al 45'? No, ci ha tranquillizzati"

Interviste26 Ottobre 2024TMW"È sempre difficile giocare contro una squadra che difende così bassa" Il Napoli vince ed allunga in vetta alla classifica: +5 sull'Inter e +6 sulla Juventus in attesa del derby d'Italia di domani. Al termine della sfida contro il Lecce, ai microfoni di Dazn è intervenuto il centrocampista azzurro Zambo Anguissa.



Quali difficoltà avete avuto oggi? "E' sempre difficile giocare contro una squadra che difende così bassa. Sono contento per Di Lorenzo e per la squadra".



Cosa ha detto Conte a fine primo tempo? "Se ha urlato? No, ha detto di continuare a giocare come sappiamo e di stare tranquilli".



