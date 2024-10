Conte tocca la statua di maradona

Conte, prima di tornare in panchina per la seconda frazione di gioco di Napoli-Lecce, ha toccato la statua di Diego Armando Maradona posta nel tunnel dello stadio a lui intitolato. Come per darsi ancora più forza in un match complicato.