Napoli-Lecce: i precedenti



Cronaca 25 Ottobre 2024 Fonte: Sport News



Gli azzurri hanno conquistato 10 vittorie, rispetto ai 7 pareggi e ai 5 successi dei pugliesi





Cronaca25 Ottobre 2024Sport NewsGli azzurri hanno conquistato 10 vittorie, rispetto ai 7 pareggi e ai 5 successi dei pugliesi

Napoli Lecce è una sfida che, pur non essendo tra le più tradizionali del calcio italiano, ha regalato emozioni e sorprese in diverse occasioni. Se da un lato il Napoli ha dimostrato spesso la sua superiorità, dall'altro il Lecce ha saputo più volte ribaltare i pronostici, rendendo questa sfida tutt'altro che scontata. Le due compagini si sono affrontate 22 volte nella massima serie, con un bilancio favorevole al Napoli, che ha conquistato 10 vittorie, rispetto ai 7 pareggi e ai 5 successi del Lecce.



Per trovare l'ultima vittoria del Napoli in casa contro i salentini in Serie A, bisogna tornare al 3 dicembre 2011. In quell'occasione, i partenopei, allenati da Walter Mazzarri si imposero con un convincente 4-2. L'ultimo pareggio tra Napoli e Lecce al Maradona risale invece al 26 maggio scorso, quando le due squadre chiusero la partita sullo 0 a 0. Il ricordo più amaro per i tifosi del Napoli, invece, è certamente legato alla partita del 9 febbraio 2020, quando il Lecce riuscì a espugnare il San Paolo con un sorprendente 2-3.