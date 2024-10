Conte: "Ne sento tante in giro"

Interviste 25 Ottobre 2024



"Solo chi ha vinto sa cosa bisogna fare per tornare a vincere, per costruire basi solide e durature"





Interviste25 Ottobre 2024Mediaset"Solo chi ha vinto sa cosa bisogna fare per tornare a vincere, per costruire basi solide e durature" "Non c'è da parlare della prestazione di Lukaku a Empoli, ma della squadra. Siamo stati tutti insufficienti nel primo tempo. Nella ripresa è cambiato l'atteggiamento. Sarebbe limitativo soffermarci su Romelu che ho visto tranquillo e sereno. Non ci sono problemi a livello di gestione". A due giorni Napoli-Lecce, c'è anche Big Rom a tenere banco nella conferenza di vigilia con al centro Antonio Conte. Il tecnico dei salentini ha buttato acqua sul fuoco dopo le voci su una possibile esclusione del belga dal 1' in favore di Simeone.

Scontata anche una domanda su Kvara, alle prese con la querelle rinnovo: "Se ne parla da un bel po', c'è sicuramente una discussione tra il club e l'entourage del giocatore, per entrare nei dettagli se ne occupano loro e io non ci entro - ha aggiunto Conte -. Quello che chiedo a lui è di continuare a essere concentrato sulla stagione che per noi è importantissima, lui è un ragazzo serio e un professionista esemplare. Poi mi auguro che le cose possano essere sistemate ma so che nel calcio tutto può succedere. Che si raggiunga o meno l'accordo lui deve essere totalmente concentrato".

Il Napoli, in testa a +2 sull'Inter, potrebbe approfittare del Derby d'Italia per allungare sulle inseguitrici: "Non guardo mai le avversarie, lo sapete -. Deve esserci la partita che ci permette di aumentare punti che ci potranno tornare utili quando ci saranno delle difficoltà. Vogliamo dare continuità. Se qualcuno aspetta i big-match per vedere il Napoli in difficoltà? Rispetto tante opinioni, ma solo chi non ha mai vinto può dire delle fesserie. E ne sento tante in giro. Chi ha vinto sa cosa bisogna fare per tornare a vincere, per costruire basi solide e durature".



