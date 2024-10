Napoli-Lecce: arbitra Tremolada

Cronaca 24 Ottobre 2024 Fonte: SSC Napoli



Un solo precedente per il fischietto con gli azzurri: lo scorso 31 agosto, nella vittoria per 2-1 in casa contro il Parma





Cronaca24 Ottobre 2024SSC NapoliUn solo precedente per il fischietto con gli azzurri: lo scorso 31 agosto, nella vittoria per 2-1 in casa contro il Parma Paride Tremolada della sezione di Monza dirigerà Napoli-Lecce; i suoi assistenti saranno Tolfo e Trinchieri, Sacchi quarto uomo. Al Var ci sarà Meraviglia, Avar affidato a Abisso.



Direzione di gara numero 7 per Paride Tremolada in Serie A, la quarta in questo campionato.



Un solo precedente per il Napoli con Paride Tremolada a dirigere la sfida in Serie A: lo scorso 31 agosto, nella vittoria per 2-1 in casa contro il Parma.



Paride Tremolada della sezione di Monza dirigerà Napoli-Lecce; i suoi assistenti saranno Tolfo e Trinchieri, Sacchi quarto uomo. Al Var ci sarà Meraviglia, Avar affidato a Abisso.Direzione di gara numero 7 per Paride Tremolada in Serie A, la quarta in questo campionato.Un solo precedente per il Napoli con Paride Tremolada a dirigere la sfida in Serie A: lo scorso 31 agosto, nella vittoria per 2-1 in casa contro il Parma.