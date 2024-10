Gli azzurri in posa nella Metropolitana

Cronaca24 Ottobre 2024RepubblicaIl Napoli ha scelto la fermata di Chiaia per la foto ufficiale della rosa di questa stagione Una location insolita ma allo stesso tempo suggestiva. Il Napoli ha scelto la fermata della metro di Chiaia per la foto ufficiale della rosa di questa stagione. Lo scatto e il video del dietro le quinte – entrambi realizzati nel pomeriggio di mercoledì – sono già diventati virali sui social e confermano il rapporto sempre più forte tra il club e la città.



L'idea è nata dalla collaborazione tra la società azzurra e l'Anm. L'obiettivo è quello di accendere i riflettori su un luogo unico che combina l'efficienza moderna con la bellezza senza tempo di Napoli, arricchito da opere d'arte che raccontano la storia e la cultura della città.



La stazione Chiaia della Linea 6, progettata da Uberto Siola, è un capolavoro di architettura sotterranea. E' profonda oltre 40 metri, grazie alla sua spettacolare copertura trasparente offre ai viaggiatori un'esperienza unica di discesa attraverso la graduale variazione della luce naturale, fino al piano delle banchine: “Continua il nostro percorso di valorizzazione delle bellezze artistiche della nostra città all'interno del progetto Proud to be Napoli - ha commentato il Chief Revenue Officer del Napoli Tommaso Bianchini - Questa volta vogliamo dare visibilità mondiale al progetto favoloso delle “Stazioni dell'Arte” che pone ancora una volta Napoli come punto di riferimento artistico e culturale.



Il Napoli vuole unire le forze con tutte le eccellenze della città, ringraziamo il Comune di Napoli e l'ANM per l'inizio di una collaborazione che si propone di far conoscere al mondo i nuovi progetti innovativi che stanno segnando questo Rinascimento napoletano”.



