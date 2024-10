Voci dal Forum: Partita sporca

Cronaca 20 Ottobre 2024 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Il Napoli è diventato non bello, ma spaventosamente cinico, quindi efficace





Cronaca20 Ottobre 2024Forum SoloNapoli - DarioIl Napoli è diventato non bello, ma spaventosamente cinico, quindi efficace La partita di oggi contro l'Empoli è una di quelle partite con un particolare significato, ovvero quello che lascia pensare che quest'anno potrebbe essere quello giusto. Infatti, non è stata una partita semplice, ma sporca, perché resa difficile da un Empoli coriaceo, ben organizzato, quindi ben allenato. Si è vinto e, visto chi si ha in panchina, si è vinto come spesso vinceva la Juve di Trapattoni e ultimamente quella di Allegri. Chissà, forse anche il Napoli è diventato non bello, ma spaventosamente cinico, quindi efficace. La cosa, a dire il vero, non mi disturba affatto, ma io aspetto un Napoli che giochi, come l'Inter di Conte, quella che vinse lo scudetto. Credo che accadrà quando rivedremo il miglior Lukaku e il Kvara devastante del primo anno, non certamente quello di questo momento: solito movimento e solita finta, un po' come quelli di Insigne.

La partita. Due tempi e due Napoli diversi. Un primo tempo dove gli azzurri, oggi in maglia bianca, sono stati messi sotto e di brutto dai toscani. In difesa il Napoli si è salvato grazie a Caprile e, soprattutto, a Buongiorno, acquisto non prezioso, ma preziosissimo. Il centrocampo non ha girato come dovrebbe, anche perché D'Aversa, allenatore dei toscani, faceva portare un pressing asfissiante. Ad ogni modo, se l'Empoli avesse chiuso in vantaggio il primo tempo, non si sarebbe gridato allo scandalo.

Secondo tempo. Cambia la musica. Subito un rigore a favore del Napoli e procurato da un ottimo Politano, che sul finire esce stremato dal campo. Rigore trasformato con freddezza da Kvara. L' Empoli accusa il colpo e la benzina ora scarseggia. Il Napoli ne approfitta e controlla agevolmente. La partita per l'Empoli si spegne completamente quando entra Olivera al posto di Spinazzola. Sarà il gol di Kvara a decidere la partita. Napoli sempre solo al comando della classifica.

Empoli - Napoli 0-1. Al 61° Kvara su rigore.

Considerazioni. Il migliore in campo, non ci sono dubbi, Buongiorno, un vero leader, pronto a richiamare il pubblico al supporto nei momenti difficili e a spronare e rincuorare i compagni. Gilmour è senza dubbio un buon giocatore, ma Lobo, al momento è di un altro pianeta. Infine, il Napoli ha due ottimi portieri. Il titolare è Meret e la titolarità se l'è guadagn