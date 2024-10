Caprile: "Conte ci ha dato la sveglia nell'intervallo"

"Ci portiamo a casa questi tre punti e siamo contenti perché sono fondamentali"





Elia Caprile, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta contro l'Empoli, decisa da un calcio di rigore trasformato da Kvaratskhelia: "Kvara in allenamento è come lo vedete in campo, un fenomeno. Come calcia i rigori? Meglio che non dico troppo, per non dare vantaggi agli altri".



Cosa non è funzionato nel primo tempo?

"I primi 25-30 minuti abbiamo fatto fatica, loro sono entrati meglio in campo, è una cosa che non deve più accadere. Ci portiamo a casa questi tre punti e siamo contenti perché sono fondamentali.



Col rientro di Meret cosa succede?

"Il mio ruolo lo decide il mister, io devo metterlo in difficoltà. Alex sta tornando e la domanda va fatta al mister, io sono contento e devo pensare ad allenarmi forte perché il lavoro paga. Ho avuto la fortuna di salire di livello ogni anno, ma è perché lavoro duro".



Conte si è fatto sentire nell'intervallo?

"Diciamo che ci ha svegliato, ci ha dato una marcia in più per affrontare il secondo tempo".



