Il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno, premiato come migliore in campo nella sfida vinta contro l'Empoli, ha parlato ai microfoni di DAZN: "Sapevamo che sarebbe stata dura, nel primo tempo abbiamo un po' sofferto ma abbiamo tenuto duro e siamo riusciti a portare a casa questa vittoria. Bisogna prepararci al meglio settimana dopo settimana, avere giocatori come Simeone che entrano dalla panchina e hanno fame è una cosa che non deve mai mancare. Oggi chi è entrato ha fatto la differenza, alzando il livello. Dobbiamo continuare così".