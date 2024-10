Gemmi: "Non capisco rigore su Politano"

Interviste20 Ottobre 2024Corriere dello Sport"Non c'è contatto per niente, dalle altre angolazioni si vede, l'arbitro può sbagliare, però c'è spazio tra i due piedi" In casa Empoli domina la delusione per la partita persa per 1-0 al Castellani contro il Napoli per il gol di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ha sbloccato la gara al 63' trasformando il dubbio calcio di rigore rimediato da Politano per un contatto in area con Anjorin. Ai toscani non è andata giù la scelta dell'arbitro Abisso e ai microfoni di Dazn il ds Roberto Gemmi ha constestato apertamente la chiamata del direttore di gara.



L'assenza di D'Aversa e il rigore su Politano

Il direttore sportivo azzurro Roberto Gemmi ha sostituito D'Aversa. Il dirigente ha infatti chiarito: “D'Aversa ha una paresi facciale per questo non è qui". Gemmi si è poi soffermato sull'azione che ha cambiato la partita, il fallo da rigore di Anjordin: "State glissando, vorrei delle spiegazioni sul rigore. Non c'è contatto per niente, dalle altre angolazioni si vede, l'arbitro può sbagliare, però c'è spazio tra i due piedi, questo non è rigore, o fa parte di quella categoria dei rigorini che non si devono più dare. Questo nel risultato ci pesa, poi magari avremo perso uguale. Non lo capisco questo rigore. Empoli di solito è una piazza molto tranquilla, ma anche nel primo tempo era innervosita da conduzioni che sembravano non in linea. Non sono venuto a fare polemica però non lo capisco questo rigore”.



