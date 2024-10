La capolista sfata il tabù Empoli

Cronaca 20 Ottobre 2024 Fonte: Il Mattino



Al Castellani il Napoli soffre per un'ora senza mai calciare in porta, sbloccandola su rigore trasformato da Kvaratskhelia





Cronaca20 Ottobre 2024Il MattinoAl Castellani il Napoli soffre per un'ora senza mai calciare in porta, sbloccandola su rigore trasformato da Kvaratskhelia Più difficile del previsto. Molto di più. Ma anche per questo probabilmente ancora più bella. Il Napoli sale sull'ottovolante resta a capotavola dopo essersi aggiudicato il lunch match del Castellani contro l'Empoli grazie ad una rete di Kvaratskhelia su rigore a inizio ripresa. La capolista sfata il tabù Empoli, si prende i tre punti e resta al comando in assoluta solitudine dopo otto giornate di campionato con 19 punti, centrando il settimo risultato utile consecutivo che coincide con la terza vittoria di fila per gli uomini di Antonio Conte, autentico trascinatore della squadra.



La capolista si gode il primato, ma ha sofferto e tanto contro un ottimo Empoli ben messo in campo da D'Aversa che ha incassato il primo gol al Castellani in questa stagione soltanto oggi. Soltanto su rigore.

La gara è condizionata dal forte vento, ma anche da un approccio troppo morbido della capolista che fa da contraltare alla grande veemenza dei padroni di casa nel primo tempo. Conte si affida alla formazione ampiamente annunciata alla vigilia, D'Aversa fa lo stesso e recupera in extremis Viti che si piazza braccetto di sinistra della granitica difesa a tre dell'Empoli. I padroni di casa pressano alti e soffocano sul nascere le linee di passaggio azzurre. L'assenza di Lobotka in cabina di regia si sente e Gilmour è costretto praticamente sempre e solo a rincorrere i dirimpettai.



La mossa di D'Aversa che piazza Fazzini alle spalle di Esposito e Colombo, produce i suoi effetti e mette in difficoltà il Napoli, scortato al Castellani da circa 5mila tufosi. La prima occasione è di marca toscana con Esposito che cerca il jolly con un destro al volo, ma trova i guantoni di Caprile bravo a coprire il suo palo (11'). Poco più tardi, il portiere abbassa la saracinesca e copre bene anche l'altro palo su un sinistro di Pezzella (13'). La risposta del Napoli è nella testa e in due calci piazzati. prima di Di Lorenzo e poi di Buongiorno con quest'ultimo che per poco non sorprende la difesa dell'Empoli sugli sviluppi di un angolo. Alla mezzora ancora Esposito prova a trovare il jolly dalla distanza (31') in una selva di gambe: Caprile si allunga e sventa la minaccia.



Nella ripresa Conte cambia al quarto d'ora (provvidenziali gli inserimenti di Olivera e sopratutto Simeone) e dopo un minuto il Napoli si procura il penalty (fallo su Politano di Anjorin). Dal dischetto si presenta Kvara che spiazza Vasaquez e buca per la prima volta la difesa dell'Empoli tra le mura amiche in campionato. Poco più tardi si svglia anche McTominay e su una buona azione di manovra degli azzurri sfiora il raddoppio. Conte registra ancora i movimenti, sopratutto in difesa e si gode il primato. Il Napoli accomoda a capotavola in serie A dopo il lunch match del Castellani.



