Manna: "Lukaku è un campione sotto ogni profilo"

Interviste 20 Ottobre 2024 Fonte: Area Napoli



"Neres e Gilmour giocano meno? Siamo avvantaggiati dall'avere un grandissimo allenatore che tiene tutti sul pezzo"





Interviste20 Ottobre 2024Area Napoli"Neres e Gilmour giocano meno? Siamo avvantaggiati dall'avere un grandissimo allenatore che tiene tutti sul pezzo" Napoli in campo allo stadio Castellani contro l'Empoli alle ore 12.30. Giovanni Manna, direttore sportivo del club azzurro, ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell'inizio della partita. "Lukaku non lo scopriamo oggi, è un campione sotto il profilo umano e professionale. Ha rinunciato ad andare in Nazionale? Sapevamo di questa sua volontà frutto del fatto di non aver fatto la preparazione precampionato e della volontà di determinare e di dare il 100% nel Napoli".



Manna ha poi proseguito: "Neres e Gilmour giocano meno? Siamo avvantaggiati dall'avere un grandissimo allenatore che tiene tutti sul pezzo, siamo consapevoli del valore dei nostri ragazzi, Gilmour e Lobotka sono entrambi calciatori di spessore".



"Tesoretto di punti con Empoli e Lecce? E' banale dire che oggi è una partita importante, dopo la pausa è un po' più complicato ripartire, affrontiamo una squadra molto forte, ben organizzata, ben costruita, ben allenata, non è facile, abbiamo un trittico di partite impegnative che ci dirà a che livello siamo nel nostro percorso, siamo vogliosi di affrontarle, ragioniamo partita dopo partita, questa è una partita molto, molto complicata", ha concluso il dirigente.



Napoli in campo allo stadio Castellani contro l'Empoli alle ore 12.30. Giovanni Manna, direttore sportivo del club azzurro, ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell'inizio della partita. "Lukaku non lo scopriamo oggi, è un campione sotto il profilo umano e professionale. Ha rinunciato ad andare in Nazionale? Sapevamo di questa sua volontà frutto del fatto di non aver fatto la preparazione precampionato e della volontà di determinare e di dare il 100% nel Napoli".Manna ha poi proseguito: "Neres e Gilmour giocano meno? Siamo avvantaggiati dall'avere un grandissimo allenatore che tiene tutti sul pezzo, siamo consapevoli del valore dei nostri ragazzi, Gilmour e Lobotka sono entrambi calciatori di spessore"."Tesoretto di punti con Empoli e Lecce? E' banale dire che oggi è una partita importante, dopo la pausa è un po' più complicato ripartire, affrontiamo una squadra molto forte, ben organizzata, ben costruita, ben allenata, non è facile, abbiamo un trittico di partite impegnative che ci dirà a che livello siamo nel nostro percorso, siamo vogliosi di affrontarle, ragioniamo partita dopo partita, questa è una partita molto, molto complicata", ha concluso il dirigente.