De Laurentiis: "Se Kvara andrÓ via, ce ne faremo ragione"

Interviste 20 Ottobre 2024 Fonte: Area Napoli



"╚ importante rispettare il volere dei giocatori, ma anche quello della societÓ"





Interviste20 Ottobre 2024Area Napoli"╚ importante rispettare il volere dei giocatori, ma anche quello della societÓ" n casa Napoli tiene sempre banco la questione relativa al futuro dell'esterno sinistro Khvicha Kvaratskhelia. L'attaccante georgiano, come Ŕ noto, non ha rinnovato il contratto con il sodalizio campano e le parti sono ancora al lavoro alla ricerca di trovare una soluzione che possa accontentare un po' tutti. Sulla questione si Ŕ espresso anche il presidente degli azzurri, Aurelio De Laurentiis, nel corso di una intervista concessa alla redazione sportiva di SKY.



"Rinnovo Kvaraskhelia? I calciatori che sono con noi rimarranno a Napoli. Se andrÓ via il georgiano? Ci sono stati casi precedenti, ce ne faremo una ragione. ╚ importante rispettare il volere dei giocatori, ma anche quello della societÓ", le parole del massimo dirigente del Napoli.



La sensazione Ŕ che le parti non siano vicine all'accordo, che le richieste del calciatore siano giudicate al momento eccessive da parte della societÓ. Ma ci saranno certamente nuovi incontri, anche a novembre, tra l'entourage del calciatore e il Napoli.



n casa Napoli tiene sempre banco la questione relativa al futuro dell'esterno sinistro Khvicha Kvaratskhelia. L'attaccante georgiano, come Ŕ noto, non ha rinnovato il contratto con il sodalizio campano e le parti sono ancora al lavoro alla ricerca di trovare una soluzione che possa accontentare un po' tutti. Sulla questione si Ŕ espresso anche il presidente degli azzurri, Aurelio De Laurentiis, nel corso di una intervista concessa alla redazione sportiva di SKY."Rinnovo Kvaraskhelia? I calciatori che sono con noi rimarranno a Napoli. Se andrÓ via il georgiano? Ci sono stati casi precedenti, ce ne faremo una ragione. ╚ importante rispettare il volere dei giocatori, ma anche quello della societÓ", le parole del massimo dirigente del Napoli.La sensazione Ŕ che le parti non siano vicine all'accordo, che le richieste del calciatore siano giudicate al momento eccessive da parte della societÓ. Ma ci saranno certamente nuovi incontri, anche a novembre, tra l'entourage del calciatore e il Napoli.