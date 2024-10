Sullo: "Servirà la partita perfetta"

D'Aversa marca visita per un po' di alterazione febbrile, al suo posto in conferenza stampa c'è il suo vice Sasà Sullo, napoletano doc ed un passato da centrocampista che ha fatto molto bene nel Messina dei miracoli (dalla C alla A). Il tecnico parla della sfida dell'Empoli che ospita la capolista domani al Castellani. «Il calendario è quello e quindi è inutile ragionare se è la migliore o la peggiore da affrontare dopo la sosta - ammette - Ci tocca quello che ci riserva il calendario e ci ritroveremo di fronte il Napoli che in questo momento è la migliore squadra del campionato, perché lo dice la classifica. Una squadra farcita di grandi giocatori, molto bene organizzata e che riesce a mettere aggressività e dinamismo durante l'arco della gara. Quello è l'aspetto principale che dovremo almeno provare a pareggiare. Sia nel duello con i singoli, sia come squadra».



