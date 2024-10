Empoli-Napoli: arbitra Abisso

Cronaca 18 Ottobre 2024 Fonte: SSC Napoli



Gli azzurri hanno vinto ben otto delle nove gare giocate sotto la direzione arbitrale del fischietto palermitano





Cronaca18 Ottobre 2024SSC NapoliGli azzurri hanno vinto ben otto delle nove gare giocate sotto la direzione arbitrale del fischietto palermitano Rosario Abisso dirigerà Empoli-Napoli; i suoi assistenti saranno Mastrodonato e Scarpa M., Sozza quarto uomo. Al Var ci sarà Paterna, Avar affidato a Mariani.



Direzione di gara numero 104 per Rosario Abisso in Serie A, la terza in questo campionato.



Sono tre i precedenti dell'Empoli con Rosario Abisso a dirigere la gara in Serie A (1V, 2N), con i toscani imbattuti in queste sfide; la più recente risale al 5 settembre 2022, nel pareggio per 2-2 sul campo della Salernitana.



Il Napoli ha vinto ben otto delle nove gare giocate sotto la direzione arbitrale di Rosario Abisso in Serie A (1N), con l'ultimo precedente risalente al 21 ottobre 2023: successo per 3-1 sul campo dell'Hellas Verona.



