Empoli-Napoli, aperto un altro settore dello stadio

Cronaca 17 Ottobre 2024 Fonte: Corriere dello Sport



Cresce l'attesa per il confronto valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A





Settore ospiti sold out, ma non solo. Saranno tantissimi i tifosi del Napoli che si recheranno ad Empoli per assistere alla sfida tra la squadra di Roberto D'Aversa e la formazione allenata da Antonio Conte. Previsti più di 12.000 spettatori allo "Stadio Carlo Castellani", con i partenopei che vogliono consolidare il primato e tenere a debita distanza le dirette concorrenti. Intanto, è stato aperto un altro settore dell'impianto sportivo toscano per rispondere alla domanda di biglietti.



Cresce l'attesa per il confronto tra Empoli e Napoli, valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A. Al "Castellani", si accomoderanno sugli spalti più di 4.000 supporters partenopei, pronti a sostenere l'undici di Antonio Conte. Domanda di biglietti altissima, ecco perché la società toscana è stata costretta ad aprire un altro settore dello stadio, opposto alla curva solitamente riservata ai tifosi ospiti.



"Empoli Football Club - si legge nella nota ufficiale del club di Corsi - informa che per Empoli-Napoli, gara valida per l'ottava giornata di Serie A Enilive 2024/25 in programma domenica 20 ottobre alle ore 12.30 al Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli, sarà aperto anche il settore di Curva Nord Ovest. I tagliandi del settore di Curva Nord Ovest saranno disponibili al prezzo di € 35,00, con la vendita dei biglietti riservata ai residenti in Toscana e disponibile nei soli punti vendita Vivaticket della regione Toscana (la vendita online non sarà attiva per questo settore). Esauriti i settori di Poltronissima, Poltrona e Tribuna Inferiore, oltre che i settori dedicati agli ospiti di Curva Sud e Tribuna Laterale Sud, saranno oltre 12000 i presenti al Carlo Castellani Computer Gross Arena per la sfida contro i partenopei".