Un nuovo ruolo, solo per una domenica. E soltanto per un evento speciale. Con la fascia tricolore al petto, il presidente Aurelio De Laurentiis ha celebrato il matrimonio di Andrea D'Agostino, managing director di Coca-Cola - da quest'anno sponsor di maglia nel kit allenamento del Napoli -, e Roberta Congiu.

L'evento si è svolto in Brianza e De Laurentiis si è anche divertito a prendere in giro lo sposo, con un discorso sul passato da tifoso di una squadra "a strisce bianconere". Curiosità, testimone dello sposo era Marcelo Brozovic, ex centrocampista dell'Inter oggi all'Al Nassr, molto amico della coppia.





