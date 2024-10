Stop non breve per Lobotka

Cronaca 15 Ottobre 2024 Fonte: Mediaset



Un problema al flessore durante la partita di Nations League con la sua Slovacchia contro l'Azerbaijan





Cronaca15 Ottobre 2024MediasetUn problema al flessore durante la partita di Nations League con la sua Slovacchia contro l'Azerbaijan La pausa per le Nazionali regala una brutta sorpresa al Napoli. Antonio Conte, infatti, dovrà fare a meno di Stanislav Lobotka che si è infortunato con la Slovacchia. Il regista, rientrato in Italia, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro. Salterà certamente le sfide con Empoli e Lecce ed è in serio dubbio anche per i match con Milan (29 ottobre) e Atalanta (3 novembre). Al suo posto Conte dovrebbe lanciare Gilmour.

Lobotka si è infortunato nella partita di Nations League tra la sua Slovacchia e l'Azerbaigian, vinta per 3-1. Il centrocampista del Napoli è stato costretto al cambio all'83' per un problema al flessore. Gli esami hanno stabilito che non è nulla di particolarmente grave, ma per un po' Conte dovrà fare a meno del suo cervello di centrocampo.

Contro l'Empoli scatta così l'ora di Billy Gilmour, alla prima da titolare in campionato. Lo scozzese ha una grande chance nelle prossime gare per convincere Conte di essere più del semplice sostituto di Lobotka. Dopo la trasferta del Castellani e la sfida con il Lecce, il Napoli è atteso da un vero e proprio tour de force con le sfide contro Milan, Atalanta, Inter e Roma che diranno a cosa possono ambire Lukaku e compagni.



La pausa per le Nazionali regala una brutta sorpresa al Napoli. Antonio Conte, infatti, dovrà fare a meno di Stanislav Lobotka che si è infortunato con la Slovacchia. Il regista, rientrato in Italia, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro. Salterà certamente le sfide con Empoli e Lecce ed è in serio dubbio anche per i match con Milan (29 ottobre) e Atalanta (3 novembre). Al suo posto Conte dovrebbe lanciare Gilmour.Lobotka si è infortunato nella partita di Nations League tra la sua Slovacchia e l'Azerbaigian, vinta per 3-1. Il centrocampista del Napoli è stato costretto al cambio all'83' per un problema al flessore. Gli esami hanno stabilito che non è nulla di particolarmente grave, ma per un po' Conte dovrà fare a meno del suo cervello di centrocampo.Contro l'Empoli scatta così l'ora di Billy Gilmour, alla prima da titolare in campionato. Lo scozzese ha una grande chance nelle prossime gare per convincere Conte di essere più del semplice sostituto di Lobotka. Dopo la trasferta del Castellani e la sfida con il Lecce, il Napoli è atteso da un vero e proprio tour de force con le sfide contro Milan, Atalanta, Inter e Roma che diranno a cosa possono ambire Lukaku e compagni.