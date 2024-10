Voci dal Forum: Non è stata facile

Avevo visto giocare questo Como contro l'Atalanta e ne ero rimasto favorevolmente impressionato. In virtù di ciò, sapevo che la partita con i lariani non sarebbe stata facile, e facile non è stata. Il Napoli è passato in vantaggio subito con McTominay, dopo appena una trentina di secondi. Qualcuno avrà pensato che sarebbe stato facile, ma non certamente io e per il motivo espresso in precedenza. È stato, infatti e per tutto il primo tempo, un susseguirsi di emozioni condite da tanta sofferenza. Il Como ha avuto quasi sempre il possesso della palla, sciorinando a tratti un gioco che, oltre ad essere bello da vedere, era soprattutto spettacolare e, a tal punto, da lasciare più d'uno spettatore incredulo sugli spalti. Il pareggio dei lariani, raggiunto a pochi minuti dalla fine del primo tempo, è stata la logica conseguenza dell'incredibile gioco espresso. Si va al riposo con più d'una preoccupazione e si spera, almeno il sottoscritto, che nella ripresa il Como non abbia le stesse energie del primo tempo.

Secondo tempo. Si parte. Passano una manciata di minuti e il Napoli viene premiato da un rigore sacrosanto quato ingenuo su Olivera. Meglio così! Lukaku trasforma. Si aspetta la reazione del Como, ma non arriva. La benzina scarseggia. Il Napoli conduce la nave in porto senza patemi d'animo, anzi gli viene negato un rigore su Kvara, grande come una casa. Porta il bottino a tre con uno splendido Neres, subentrato a Kvara e lanciato da Lukaku.

Al Maradona di Napoli: Napoli - Como 3-1. Marcatori: McTominay, Strefezza(C), Lukaku, Neres.

Il migliore in campo è stato senza alcun dubbio Lukaku, autore di un goal e due assist. Segue uno straordinario Lobotka. Difesa solida.

Testa ad Empoli. C'è più d'un sassolino da toglersi dalle scarpe.