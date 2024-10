Caprile: "Non ho colpe sul gol del Como"

Elia Caprile, portiere del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dallo Stadio Maradona dopo la vittoria per 3-1 sul Como: "Oggi sicuramente nel primo tempo abbiamo sofferto un po' loro, noi poi siamo usciti nel secondo tempo e abbiamo vinto meritatamente. Nel secondo tempo abbiamo giocato solo noi. Personalmente mi godo tutte le volte che sono in campo, che posso giocare. Il futuro poi si vedrà".



Sul gol subito.

"Il primo tempo abbiamo un po' sofferto come ho detto prima, ci siamo un po' abbassati dopo il gol. A caldo ti dico che Strefezza ha fatto un bel gol, è passato sotto le gambe di Ale. Non credo di potermi addossare delle colpe".



Sensazioni sulla crescita del gruppo?

"Ogni partita che passa capiamo che siamo più forti ma anche che c'è qualcosa da fare in più Oggi il 1t non è stato fatto benissimo, negli spogliatoi ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che è una partita che possiamo vincere".



Cosa vi ha detto Conte all'intervallo?

"Abbiamo messo a posto due tre cose a livello difensivo. Poi credo che la qualità dei nostri giocatori sia uscita".



Giocavi nell'Empoli che è una squadra che subisce tanto, cosa cambia ora nel Napoli?

"Sicuramente è il passaggio più difficile entrare in una grande squadra che vuole vincere. Sicuramente si subisce poco e il portiere è poco impegnato. Io cerco di farmi sentire con la voce, con la postura, di aiutare i miei compagni".



Da cosa è dipeso il primo tempo così?

"E' successo perché loro hanno giocato bene, hanno vinto anche a Bergamo, questo significa che sanno giocare bene e sono forti. Noi ci siamo abbassati ma non era un'idea del mister, è stata una conseguenza della partita".