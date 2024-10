Napoli-Como: il tabelino

Cronaca 4 Ottobre 2024 Fonte: TMW



I dati della gara valevole per la settima giornata di campionato





Napoli (4-2-3-1): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera (43' st Spinazzola); Anguissa, Lobotka (46' st Gilmour); Politano (34' st Neres), McTominay, Kvaratskhelia (34' st Mazzocchi); Lukaku (43' st Simeone). A disp.: Turi, Contini, J. Jesus, Marin, Gilmour, Folorunsho, Zerbin, Ngonge, Raspadori. All.: Conte



Como (4-2-3-1): Audero; van der Brempt (38' st Engelhardt), Kempf, Dossena, Moreno (46' st Sala); Sergi Roberto, Perrone; Strefezza (38' st Belotti), Paz, Fadera (23' st Verdi); Cutrone (46' st Gabrielloni). A disp.: Reina, Goldaniga, Fellipe Jack, Iovine, Baselli, Braunoder, Mazzitelli, Jasim, Da Cunha. All.: Fabregas



Arbitro: Feliciani



Marcatori: 1' McTominay (N), 43' Strefezza (C), 8' st rig. Lukaku (N), 41' st Neres (N)



Ammoniti: Buongiorno (N)