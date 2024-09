Di Lorenzo: "Presto per guardare la classifica"

Interviste29 Settembre 2024TMW"Sta nascendo un nuovo gruppo con ragazzi che hanno tanta voglia di fare bene. Siamo contenti, dobbiamo continuare così" Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, commenta così ai microfoni di DAZN la gara vinta per 2-0 sul Monza: "Sicuramente fa piacere, stare in alto è bello dopo tanti sacrifici ,vincere le partite è bello. Presto per guardare la classifica però fa piacere. Inutile parlare del passato, nessuno ci regalerà niente, sta nascendo un nuovo gruppo con ragazzi che hanno tanta voglia di fare bene. Siamo contenti, dobbiamo continuare così".



