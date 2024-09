Politano: "Volevamo vincere a tutti i costi"

Interviste29 Settembre 2024TMW"Sarei felicissimo di tornare in Nazionale, è un mio obiettivo. Devo dare il meglio col Napoli e poi vedremo" Matteo Politano, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 2-0 sul Monza: "Sapevamo l'importanza di questa partita, volevamo vincere a tutti i costi per dare continuità a questo inizio. Sarei felicissimo di tornare in Nazionale, è un mio obiettivo. Devo dare il meglio col Napoli e poi vedremo se il ct mi chiamerà".



