Il Napoli vince ancora e ritrova la vetta

Cronaca 29 Settembre 2024 Fonte: Mediaset



Gli azzurri superano il Monza 2-0, con i gol di Politano e Kvaratskhelia, e regalano ad Antonio Conte il primato solitario in classifica





Cronaca29 Settembre 2024MediasetGli azzurri superano il Monza 2-0, con i gol di Politano e Kvaratskhelia, e regalano ad Antonio Conte il primato solitario in classifica Il Napoli batte 2-0 il Monza nel posticipo della sesta giornata di Serie A e vola in vetta alla classifica in solitaria con 13 punti, a più 1 sulla Juventus. Al Maradona è festa azzurra con i gol nel primo tempo di Politano e Kvaratskhelia che spianano la strada al successo degli uomini di Conte.



Dopo l'ampio turnover in Coppa Italia contro il Palermo, Conte conferma formazione e modulo visti sabato scorso a Torino contro la Juve, con il solo Caprile al posto dell'infortunato Meret. In avanti il tridente Politano-Lukaku-Kvara. Nel Monza pesa l'assenza di Dany Mota: Nesta schiera dal primo minuto Bondo in mezzo al campo con Pessina e Maldini che agiscono alle spalle di Djuric.



Dopo un avvio molto equilibrato e senza particolari emozioni, il match si sblocca alla prima vera occasione: al 22' Politano si infila troppo facilmente in area e lascia partire un sinistro che trafigge Turati sul secondo palo. Al 31' episodio dubbio in area di rigore del Napoli: Bianco colpisce proprio sulla linea il piede di Di Lorenzo ma per arbitro e Var non si tratta di "step on foot" e quindi niente rigore. Due minuti più tardi i padroni di casa trovano comunque il raddoppio: Anguissa recupera la sfera sul disimpegno errato di Turati, serve in mezzo McTominay che prova il destro ma viene contrastato da Carboni. Il pallone arriva a Kvara che, tutto solo, insacca il più facile dei tap-in. Il primo tempo si chiude così sul 2-0 per un Napoli in totale controllo.



Nella ripresa il copione non cambia con i partenopei che vanno a un passo dal terzo gol con un colpo di testa di McTominay che sfiora il palo alla destra di Turati. Il primo squillo del Monza arriva al 59' con una deviazione di testa di Djuric sugli sviluppi di un angolo parata da Caprile. Due minuti più tardi è Maldini ad andare a un passo dal gol con una punizione che si spegne di un soffio a lato. Il Napoli entra poi in una fase di totale gestione del risultato e non rischia più nulla. Nel finale girandola di cambi e proprio i neo-entrati Raspadori prima e Neres poi sfiorano il tris senza fortuna.



Il Napoli conquista così la quarta vittoria in sei giornate e vola al comando della classifica in solitaria, cosa che non accadeva dalla trionfale stagione 22-23. Il prossimo avversario dei partenopei sarà il Como, ancora una volta al Maradona.



