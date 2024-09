HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Napoli-Monza: arbitra Manganiello

Cronaca 27 Settembre 2024 Fonte: SSC Napoli



Diretti dal fischietto piemontese gli azzurri hanno ottenuto 7 vittorie e e 1 sconfitta





Cronaca27 Settembre 2024SSC NapoliDiretti dal fischietto piemontese gli azzurri hanno ottenuto 7 vittorie e e 1 sconfitta Gianluca Manganiello dirigerą Napoli-Monza; i suoi assistenti saranno Vecchi e Cipriani, Monaldi quarto uomo. Al Var ci sarą Fabbri, Avar affidato a Meraviglia.



Direzione di gara numero 94 per Gianluca Manganiello in Serie A, la prima in questo campionato.



Sono 10 i precedenti del Napoli con Gianluca Manganiello a dirigere la sfida in Serie A, con i partenopei che hanno vinto in sette occasioni (1N, 2P), perdendo tuttavia nella pił recente: 0-1 sul campo dell'Empoli il 20 aprile scorso.



Il Monza ha vinto nel suo unico precedente in Serie A con Gianluca Manganiello a dirigere la gara: 1-0 in casa contro il Sassuolo, lo scorso 28 gennaio.



Gianluca Manganiello dirigerą Napoli-Monza; i suoi assistenti saranno Vecchi e Cipriani, Monaldi quarto uomo. Al Var ci sarą Fabbri, Avar affidato a Meraviglia.Direzione di gara numero 94 per Gianluca Manganiello in Serie A, la prima in questo campionato.Sono 10 i precedenti del Napoli con Gianluca Manganiello a dirigere la sfida in Serie A, con i partenopei che hanno vinto in sette occasioni (1N, 2P), perdendo tuttavia nella pił recente: 0-1 sul campo dell'Empoli il 20 aprile scorso.Il Monza ha vinto nel suo unico precedente in Serie A con Gianluca Manganiello a dirigere la gara: 1-0 in casa contro il Sassuolo, lo scorso 28 gennaio. Vai alle altre della categoria Cronaca I Google Alert vengono in-

viati via e-mail per segna-

lare i nuovi articoli pubbli-

cati su SoloNapoli.com Frequenza: giornalieri settimanali E-mail: Username: Password: Le news sul Napoli

nella tua mailbox Tua e-mail: © SoloNapoli - Credits