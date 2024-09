Raspadori: "Stiamo costruendo mentalità vincente"

26 Settembre 2024



"Quella di stasera vedendo il risultato può sembrare una partita facile, ma non è stato così"





Interviste26 Settembre 2024TMW"Quella di stasera vedendo il risultato può sembrare una partita facile, ma non è stato così" L'attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ha commentato ai microfoni di 'Mediaset' la vittoria contro il Palermo. Allo stadio Maradona la partita è finita 5-0, un pokerissimo che proietta i ragazzi di Antonio Conte agli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Lazio: "Stiamo cercando di costruire una mentalità vincente. Per costruire ciò che vogliamo, avere sempre la giusta mentalità durante tutti i novanta minuti è una cosa importante".



Avete il miglior attacco della Serie A?

"E' presto per parlare di queste cose, Siamo consapevoli di essere una squadra forte. Quella di stasera vedendo il risultato può sembrare una partita facile, ma non è stato così. Anzi, paradossalmente gare del genere vanno preparate con ancora più attenzione ed è quello che abbiamo fatto oggi".



Questa è tutt'altra squadra rispetto a quella della scorsa stagione?

"Non c'è da fare paragoni, sappiamo cosa dobbiamo fare e che possiamo fare ancora meglio di così. Dobbiamo proseguire con l'entusiasmo giusto".



