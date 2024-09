Il Napoli ne fa 5 e va agli ottavi

Cronaca 26 Settembre 2024 Fonte: Gazzetta dello Sport



Tutto troppo facile per il Napoli al Maradona: 5-0 contro il Palermo nei sedicesimi di finale della Coppa Italia





Cronaca26 Settembre 2024Gazzetta dello SportTutto troppo facile per il Napoli al Maradona: 5-0 contro il Palermo nei sedicesimi di finale della Coppa Italia Tutto facile per il Napoli "bis" di Antonio Conte contro il Palermo (5-0 il finale) e azzurri che anche in Coppa Italia viaggiano con il vento in poppa dopo qualche impaccio iniziale (passaggio del primo turno ai rigori contro il Modena). Ngonge è stato l'eroe della serata con una doppietta (a segno anche Juan Jesus e i nuovi acquisti Neres e Mc Tominay), ma in generale ha funzionato bene il profondo turnover attuato dal tecnico pugliese. Conte, infatti, ha rivoluzionato quasi interamente il suo Napoli rispetto a quello sceso in campo dall'inizio con la Juve. Unica conferma quella di Lobotka - capitano per l'occasione - a centrocampo. per il resto, tanti esordi dal primo minuto e quello assoluto di Rafa Marin (non sempre pulitissimo).

Simeone, molto propositivo, e Raspadori hanno giocato nei ruoli che interpretano meglio (rispettivamente punta centrale e trequartista) e Jack ha servito a Ngonge al 7' il pallone del vantaggio: shoot potente dell'ex veronese e "papera" di Sirigu, che si è lasciato sorprendere da un tiro non irresistibile. Napoli subito sereno, dunque, mentre il Palermo inizialmente non ha praticamente fatto resistenza. Così, i due esterni offensivi di Conte sono spesso venuti dentro al campo lasciando libere le corsie ai terzini ed in una delle sue scorribande Ngonge ha fatto doppietta, stavolta con un mancino imparabile in diagonale. I rosanero si sono svegliati pian piano, con la coppia d'attacco Le Douaron-Brunori che ha fatto venire i brividi in due occasioni a Caprile (clamoroso il destro sul palo del capitano del Palermo al 28' con il portiere azzurro che non ci sarebbe mai arrivato). Prima del duplice fischio, però, Juan Jesus ha messo dentro di testa un angolo di Neres (prova super positiva la sua) fissando il punteggio sul 3-0 e chiudendo praticamente in anticipo la contesa.

petardi e gioielli— All'intervallo da segnalare un clamoroso e fittissimo lancio di petardi da parte dei tifosi del Palermo sulla pista d'atletica del Maradona e all'indirizzo della Curva A, cui i napoletani hanno risposto con fumogeni e torce destinate al settore ospiti. Inizio ripresa posticipato di quasi dieci minuti. A completare la "serata no" del Palermo, Vasic si è preso un meritato cartellino rosso per un fallo su Gilmour (partita molto ordinata la sua). A quel punto i gioielli del Napoli hanno potuto godere di ancora maggiori spazi: Neres ha calato il poker su assist di Simeone, bravo in pressing nell'area ospite, e Mc Tominay, al primo pallone toccato al Maradona, ha fatto cinquina su assist di Lukaku (pure lui subentrato come Kvara a gara in corso) prima di scheggiare la traversa nel finale. Agli ottavi sarà dunque Lazio-Napoli, partita secca all'Olimpico a dicembre.



