Napoli-Palermo: statistiche e curiositÓ

Cronaca 26 Settembre 2024 Fonte: SSC Napoli



Gli azzurri hanno vinto 13 delle ultime 15 sfide in Coppa Italia contro i rosanero





La Coppa Italia Frecciarossa ripropone il confronto tra due protagonite del calcio del sud: il Napoli affronterÓ il Palermo per la settantunesima volta nella sua storia. L'ultimo precedente risale al 29 gennaio 2017, quando i partenopei pareggiarono in casa 1-1, con la rete di Mertens dopo il vantaggio di Nestorovski.



Gli azzurri sono imbattuti nelle ultime 4 gare con i rosanero in Serie A, ma i siciliani hanno vinto l'ultima gara, proprio in Coppa Italia, per 2-1 nel giugno del 1979 (gol di Savoldi e doppietta di Citterio).



In assoluto, il Napoli ha vinto 13 delle ultime 15 sfide in Coppa Italia contro un avversario che non gioca in Serie A, passando il turno anche nelle due occasioni in cui ha dovuto sfruttare i calci di rigore, compreso nell'ultimo match contro il Modena (0-0 al 90', 4-3 ai rigori). L'ultima eliminazione da una avversaria che non disputava la massima Serie risale all'agosto 2003 per mano della Salernitana.



L'ultimo gol su azione nella competizione lo ha segnato Giovanni Simeone, che proprio contro il Palermo ha siglato una doppietta in campionato, nel dicembre 2016, quando indossava la maglia del Genoa.