Oliveira: "Coppa Italia? È un obiettivo"

"A Torino abbiamo giocato una buona partita contro una grande squadra. È frutto del lavoro iniziato tre mesi fa"





Interviste24 Settembre 2024Corriere dello Sport"A Torino abbiamo giocato una buona partita contro una grande squadra. È frutto del lavoro iniziato tre mesi fa" Mathias Olivera ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio CRC, in cui ha toccato tantissimi argomenti, tra cui la Coppa Italia: "È un obiettivo, puntiamo a vincerla. Conte è un grande allenatore e ci insegna tantissimo ogni giorno". Il Napoli affronterà infatti il Palermo nei sedicesimi della competizione dopo aver pareggiato 0-0 in casa della Juventus: "Abbiamo giocato una buona partita contro una grande squadra e non abbiamo preso gol. È frutto del lavoro iniziato tre mesi fa: dobbiamo continuare a lavorare così per non subire reti".



Poi, ancora su Conte: "Quando c'è un grande allenatore che ha giocato e allenato tantissime squadre si impara tantissimo. Io, come tutta la squadra giorno dopo giorno, imparo da lui. Sto imparando a giocare nella difesa a tre, una formazione a cui non ero abituato. Il calciatore si deve abituare al livello dell'allenatore. Mi piace un po' di più giocare nella difesa a quattro, ma in tutti i moduli posso aiutare la squadra". Olivera ha anche parlato della concorrenza con Spinazzola: "Leonardo è un grandissimo calciatore abile con entrambi i piedi. È fortissimo, ma soprattutto è una grandissima persona. McTominay? Si vede che è forte. Aiuta la squadra e deve continuare così".



"Vivere a Napoli è un orgoglio"

Infine, sulla città di Napoli: "Vivere qui vale tantissimo per me e per la mia famiglia: è un orgoglio. Napoli assomiglia ad una città sudamericana soprattutto per il clima, l'ambiente e l'atmosfera. Giorno dopo giorno cerco di sfruttare tutto questo. Napoli più simile al National o al Penarol? Più simile al National. Mate o caffe? Il caffè qui è buonissimo, lo sapevo che era così buono. Però il mate mi piace tantissimo".



