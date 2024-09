Infortunio Meret, fermo 4-5 settimane

Cronaca 23 Settembre 2024 Fonte: Fantacalcio



Possibile che il calciatore azzurro rientri per la fine di ottobre, in tempo per il big match contro il Milan





Cronaca23 Settembre 2024FantacalcioPossibile che il calciatore azzurro rientri per la fine di ottobre, in tempo per il big match contro il Milan "Alex Meret è stato sottoposto ad esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il portiere azzurro ha già cominciato l'iter riabilitativo".



Napoli, infortunio Meret: i tempi di recupero

Al netto di clamorosi colpi di scena, Meret sarà fermo ai box per le prossime 4-5 settimane. Possibile che il calciatore azzurro rientri per la fine di ottobre, in tempo per il big match contro il Milan.



Adesso toccherà a Caprile, che raccoglierà la titolarità della porta azzurra e darà seguito all'imbattibilità raccolta sul campo della Juventus. Brutte notizie, dunque, per i tifosi del Napoli e per i fantallenatori che si erano goduti i miracoli dell'ex Spal e Udinese tra Parma e Cagliari.