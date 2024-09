Voci dal Forum: Comodo e cinico



Cronaca21 Settembre 2024Forum SoloNapoli - DarioCosa ha detto la partita dello Stadium? Che il Napoli dirà la sua fino alla fine

Come da titolo, sono questi due aggettivi che, a mio parere, descrivono al meglio il risultato e, di conseguenza, la gara. Era importante non perdere contro la Juve. Era questo lo scopo primario, ed è stato raggiunto. Ora il tempo lavorerà per il Napoli e sarà difficile, molto difficile battere gli azzurri. Lukaku andrà sempre più a migliorare la forma fisica, mentre si addentrerà sempre più negli schemi un giocatore che io ritengo, oggi l'ha dimostrato, di straordinario valore, vale a dire McTominay. Gilmour e un altro valore aggiunto e Lobo ogni tanto può tirare il fiato, ma chi sarà determinante, una sorta di mina vagante, sarà Neres. Facile profetizzare che sarà sempre più difficile per Conte tenerlo in panchina. Anche oggi nei pochi minuti che ha giocato ha seminato il panico. Io immagino Neres, Lukaku e Kvara insieme e al massimo della forma. Sarà certamente un belvedere. In difesa, poi, con questo Buongiorno e il Rrahmani d'oggi si può stare tranquilli. Chi, però, mi ha piacevolmente sorpreso e definitivamente preso dalla sua parte, è stato Conte, un vero fuoriclasse della panchina. Non è per niente il solito allenatore cocciuto, ma è uno che non sta lì a pensarci due volte se deve cambiare qualcosa. Lo fa tranquillamente. Oggi sapeva che i pericoli potevano arrivare da Gonzalez e Yldiz. Non ha esitato a schierare la difesa a quattro, limitando Gonzalez con Olivera e Yldiz con la gabbia composta da Di Lorenzo, Politano e in ultima battuta Rrahmani. Chi ha leggermente deluso è stato Kvara. Il ragazzo se vuole passare definitivamente fra i grandi, deve imparare a mettere a disposizione della squadra le sue enormi qualità e a essere incisivo nelle partite che contano. Quando ciò avverrà e può facilmente avvenire, sarà uno dei calciatori più forti al mondo. Intanto, urge affrontare il suo contratto e risolvere definitivamente la situazione.

La partita. C'è poco da aggiungere. È stata una partita a scacchi. I re sono rimasti entrambi in piedi, quindi è stato pareggio. Non perdere, ripeto, era lo scopo primario del Napoli, raggiunto in modo comodo e cinico. Cosa ha detto questa partita? Che il Napoli dirà la sua fino alla fine.

Allo Juventus stadium: Juve - Napoli 0-0.

In settimana ci sarà la partita di Coppa Italia con il Palermo. Testa al Palermo