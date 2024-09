McKennie: "Difficile vincere le partite senza segnare"

Interviste21 Settembre 2024TMW"Serviva un contributo in più anche da noi centrocampisti. Dobbiamo mettere Vlahovic nelle condizioni di segnare" Ancora una maglia da titolare per Weston McKennie, dopo il gol contro il PSV in Champions League infatti lo statunitense è rimasto per ottanta minuti in campo contro il Napoli. Il centrocampista bianconero ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pari contro il Napoli. "Difficile vincere le partite senza segnare, serviva un contributo in più anche da noi centrocampisti".

Come vive questo momento Vlahovic? "Non sarà felice ma tutta la squadra deve metterlo nelle condizioni di segnare".



