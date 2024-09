Allo Stadium il big match finisce 0-0

Cronaca 21 Settembre 2024



Il Napoli resta a +1 sui bianconeri al termine di una partita tra squadre così forti da annullarsi e con pochi tiri in porta





Cronaca21 Settembre 2024MediasetIl Napoli resta a +1 sui bianconeri al termine di una partita tra squadre così forti da annullarsi e con pochi tiri in porta Finisce 0-0 il big match della quinta giornata di Serie A tra Juventus e Napoli: terza partita di fila senza gol per i bianconeri di Thiago Motta, che salgono a 9 punti a -1 da Conte, che torna allo Stadium e strappa un pari. Le più grandi occasioni sono nel secondo tempo per Politano e Koopmeiners, che concludono a giro senza punire le rispettive difese. Infortunio a fine primo tempo per Meret, sostituito da Caprile.



Terzo 0-0 di fila per la Juventus, Antonio Conte resta a +1 sui bianconeri nel giorno del suo ritorno a Torino: questi i verdetti del primo big match della quinta giornata di Serie A, una sfida che non resterà di certo nella storia di un dualismo che negli ultimi anni ha regalato tante emozioni. La prima parte del match dell'Allianz Stadium, infatti, vede le squadre schermarsi alla perfezione, con le occasioni che arrivano soltanto dopo la mezz'ora. La prima è per McTominay che ci prova dalla distanza trovando l'opposizione di Di Gregorio, attento poi anche su una punizione di Politano sulla quale Lukaku fa da ostacolo visivo. Nel mezzo, la tegola per gli azzurri, con Meret che esce per infortunio muscolare: al 36', al suo posto, entra Caprile. I bianconeri, invece, sono tutti in una serie di cross, sui quali è bravo in diverse occasioni Buongiorno.



La ripresa si apre con un colpo di scena: Motta lascia negli spogliatoi Vlahovic, mai davvero nel vivo dell'azione bianconera, inserendo Weah. Al 55', Politano va vicinissimo all'1-0, ma il suo sinistro a giro finisce alto sopra la traversa. Episodio pochi minuti dopo: Olivera alleggerisce verso Caprile che blocca, ma Doveri non concede la punizione a due in area, poi la Juve sfiora al 70' il vantaggio con il destro di Koopmeiners. Due minuti dopo, triplo cambio di Conte, che cambia tutto il reparto offensivo: escono Kvaratskhelia, Lukaku e Politano per Folorunsho, Simeone e Neres. Motta risponde "solo" con Thuram al posto di McKennie, ma il match resta bloccato. L'ultimo acuto è proprio di Weah, poi arriva il triplice fischio di Doveri. La Juve resta ancora senza gol in campionato dopo il 3-1 al Psv in Champions, Conte conserva il minimo vantaggio sui bianconeri ma ora rischia il sorpasso dell'Inter.



