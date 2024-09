Juventus-Napoli: i precedenti

Gli azzurri hanno vinto in trasferta in 9 occasioni nei 79 incontri disputati finora





Scontro diretto numero 80, nei campionati a girone unico, quello che andrà in scena sabato pomeriggio allo Stadium di Torino. Il terzo in occasione di una quinta giornata di Serie A. Nel 1995-1996 fu pareggio per 1-1, Pecchia al 52' e Vialli al 55'. Nel 1937-1938 ecco un trionfo juventino per 2-1: doppietta di Borel fra il 4' e il 94' intervallata dal centro di Prato al 44'. Curiosamente al termine di questi due tornei i bianconeri portarono a casa un trofeo e a metà degli anni Novanta si trattò della Champions.



Nelle ultime stagioni sono usciti sia il segno 1 (1-0 nel 2023-2024 con Gatti uomo decisivo) che il 2 in schedina (0-1 nel 2022-2023 con Raspadori match winner). Complessivamente l'ago della bilancia punta verso la Vecchia Signora in vantaggio per numero di successi, 49-9, e marcature, 139-74, mentre i segni X ammontano a 21.



Dopo 4 turni la classifica recita Juventus a 8 punti (2V – 2X – 0P con 6GF e 0GS), la metà esatta, 4, fatti in casa (1V – 1X – 0P con 3GF e 0GS). L'ultima volta che ha mantenuto la porta inviolata nei primi 5 turni di campionato correva la stagione 2014-2015 (quando però erano arrivati soltanto successi, 2 in casa e 3 fuori).



Napoli a quota 9 (3V – 0X – 1P con 9GF e 4GS), di cui 3 in trasferta, a Cagliari, (1V – 0X – 1P con 4GF e 3GS). Dopo il KO all'esordio in casa dell'Hellas Verona ha sempre e solo raccolto l'intera posta in palio.



Fari puntatati su il neo-azzurro (è arrivato nel mercato estivo) David Neres: è sempre subentrato a match in corso, totalizzando una cinquantina di minuti di Serie A (recuperi inclusi), riuscendo però a fornire già 3 assist vincenti, ultimo quello di domenica a favore di Buongiorno (ex Torino). Soprattutto nel 2022 marcò allo Stadium la rete della vittoria del Benfica nel girone di Champions.



TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)

79 incontri disputati

49 vittorie Juventus

21 pareggi

9 vittorie Napoli

139 gol fatti Juventus

74 gol fatti Napoli.



(carlo gioia)