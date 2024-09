Manna: "Rinnovo Kvara? Niente corse"

All'indomani della rotonda vittoria esterna con il Cagliari di Davide Nicola, il direttore Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per tracciare un primissimo bilancio della sua esperienza partenopea, con un occhio particolare alla situazione contrattuale di Khvicha Kvaratskhelia. Dalla costruzione del nuovo Napoli al lavoro di Antonio Conte, tra campo e mercato, fino ad arrivare all'importanza di un elemento come Romelu Lukaku.



Napoli capolista della nostra Serie A dopo le prime quattro giornate di campionato, nonostante il pesante ko all'esordio contro l'Hellas Verona. Il mercato ha inevitabilmente cambiato volto alla squadra allenata da Conte, che ha accolto negli ultimi giorni di agosto Neres, Lukaku, McTominay e Gilmour. E ora, la società di De Laurentiis è pronta a blindare Khvicha Kvaratskhelia, come confermato dal ds azzurro Giovanni Manna: "Rinnovo? Ha ancora tre anni di contratto. Ci sono state squadre che si sono approcciate a lui e a lui ma abbiamo condiviso la volontà di continuare insieme. Stiamo lavorando con l'entourage del giocatore per arrivare a un rinnovo. Siamo tranquilli, non dobbiamo fare una corsa". Sull'impatto di Romelu Lukaku sull'ambiente Napoli, invece, Manna non ha mai avuto dubbi, complice la presenza di Antonio Conte e il legame che unisce il centravanti belga e il manager salentino: "Sappiamo cosa hanno fatto insieme all'Inter. La volontà del mister è stata chiara immediatamente e il giocatore si è integrato subito con il gruppo. Ora stiamo cercando di costruire qualcosa di importante".



