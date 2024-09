Voci dal Forum: La maledizione non c'è più

Cronaca15 Settembre 2024Forum SoloNapoli - DarioIl Napoli ha vinto per quattro a zero a Cagliari. Non lasci ingannare il risultato, ché si è vinto con qualche sofferenza, ma la squadra c'è ed è destinata a crescere E la terza vittoria di fila è arrivata. Sembrava una maledizione l'anno scorso, specialmente dopo le parole di Garcia, prima di affrontare la Lazio di Sarri, oggi invece è andata bene. La maledizione non c'è più. È stato il Cagliari la vittima, ovvero la squadra che ne ha pagato le spese e la cosa, lo confesso, mk ha fatto piacere, perché io posso capire che c'è quest'astio dopo quella lontana partita col Piacenza all'allora San Paolo, ma da qui a trasformare una partita in una sorta di guerra, in una questione d'onore mi sembra eccessivo. Amici sardi, una partita è una partita, niente di eccezionale. La si viva con la calma dovuta.

Un buon Napoli quello che si è visto a Cagliari. Certamente non ancora il miglior Napoli, ma i miglioramenti, soprattutto in alcuni uomini, sono sempre più evidenti. Vanno perfezionati ancora alcuni automatismk e vanno integrati al meglio i nuovi arrivati, poi ci sarà da divertirsi. Quello che, per il momento, colpisce di questa squadra è che è sempre sul pezzo, non molla mai la presa. Ho visto Di Lorenzo, Mazzocchi, Lobo e altri pressare sul tre a zero. Mi si creda, no è roba da poco. Oggi, poi, ancora una volta Meret è stato decisivo e per tre volte sull'uno a zero. In un'occasione addirittura miracoloso, quando ha deviato un tiro pericolosissimo di Marin sulla traversa. In settimana qualcuno, un certo Vigliotti, che, roba da non credere, conduce un programma, facendo finta di lanciare un sondaggio su Meret, sto ancora a chiedermi il perché, ha dato ancora una volta inizio alle critiche verso il portiere friulano, che possono provenire solo ed esclusivamente da incompetenti certificati che rasentano l'idiozia. C'è tanta stampa nel napoletano nello stato che rasenta l'idiozia, purtroppo. Sono già quattro le partite in cui Meret è stato decisivo, e sono: Modena, Bologna, Parma e Cagliari. I vari Vigliotti e Fedele se ne facciano una ragione. Meret, oggi migliore in assoluto, è un portiere non forte, fortissimo.

Bene, oggi il Napoli ha vinto per quattro a zero a Cagliari. Non lasci ingannare il risultato, ché si è vinto con qualche sofferenza, ma la squadra c'è ed è destinata a crescere. Al momento, con i suoi9 punti e in attesa del risultato di Monza - Inter, è prima in classifica. Godiamoci il momento.

Cagliari - Napoli 0-4,

Marcatori: 18' Di Lorenzo, 66' Kvara, 71' Lukaku, 93' Buongiorno.

Testa alla Juve!