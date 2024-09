Conte: "Abbiamo lavorato tanto e si vede"

15 Settembre 2024



"Mantenere la porta inviolata, soffrendo, è stato importante perché fa parte della crescita"





l Napoli ha sofferto in casa del Cagliari, molto più di quanto racconti il 4-0 finale, ma la squadra di Antonio Conte ha raccolto la terza vittoria di fila in campionato dopo l'inizio shock di Verona: "Questo è un campo molto difficile - ha commentato il tecnico azzurro -, il terreno era molto secco e c'era molto vento. Abbiamo iniziato bene la partita, poi c'è stata la interruzione per i fumogeni che ci ha spezzato il ritmo agevolando il Cagliari. A fine primo tempo abbiamo visto cosa avremmo dovuto migliorare, soprattutto nei duelli a tutto campo, accettandoli con attenzione e bravura. La Serie A richiede questo".



Lukaku è andato in gol nuovamente e l'intesa con Kvaratskhelia sta crescendo vistosamente: "Romelu l'ho voluto fortemente perché è un giocatore atipico che oltre a essere forte fisicamente è anche molto forte nella progressione. Deve migliorare perché la condizione non è assolutamente ottimale, ma è un giocatore che per noi diventa fondamentale. Sta facendo bene e ha una grande predisposizione al lavoro. Khvicha spero possa farci tanti gol perché da lui ci aspettiamo sia gli assist che le giocate importanti, anche quando le partite non sono adatte alle sue caratteristiche come oggi".



Dopo la prima giornata Conte aveva denunciata una carenza di personalità e mentalità in campo da parte della sua squadra: "Questo è un gruppo che negli anni non amava tanto sporcarsi le mani. Dopo quello che è successo l'anno scorso il cambiamento sta in queste situazioni, perché oltre alle qualità tecniche e all'organizzazione, riusciremo a svoltare anche dal punto di vista della personalità e della mentalità. Dopo quella denuncia qualcosa è cambiato, i ragazzi hanno capito cosa intendevo e stiamo lavorando sulla voglia e sulla determinazione. Mantenere la porta inviolata, soffrendo, è stato importante perché fa parte della crescita. Il mercato è finito tardi e stiamo cercando una quadra, ma in questi due mesi abbiamo lavorato tanto e si vede".



