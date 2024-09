Rrahmani: "Vittoria merito di tutto il gruppo"

"Fino al 2-0 c'è stato da soffrire ed è un passo in avanti perché dobbiamo abituarci a giocare sotto pressione"





Interviste15 Settembre 2024TMW"Fino al 2-0 c'è stato da soffrire ed è un passo in avanti perché dobbiamo abituarci a giocare sotto pressione" Amir Rrahmani, difensore del Napoli, parla così a Sky Sport dopo la vittoria per 4-0 sul campo del Cagliari: "Abbiamo sofferto, non è stata facile come sembra dal risultato. Fino al 2-0 c'è stato da soffrire ed è un passo in avanti perché dobbiamo abituarci a giocare sotto pressione".



Avete chiuso la porta.

"Quando vinci o è perché fai clean sheet o perché hai fatto un risultato importante. Il merito è di tutto il gruppo e dell'allenatore, lo scorso anno abbiamo sofferto tanto e speriamo di continuare così".



Siete in testa, aspettando l'Inter.

"Siamo solo all'inizio e speriamo di continuare".



Vi sentite di poter competere con le pretendenti allo Scudetto?

"Vediamo, ancora non abbiamo giocato contro le big. Comunque nessuna partita è facile, da queste sfide si vedono le squadre forti. La prossima settimana affronteremo una grande e vedremo dove siamo".



Quanto è importante avere un riferimento come Lukaku?

"Molto. Negli anni precedenti avevamo Osimhen, che teneva meno la palla e cercava più la profondità. Con Lukaku invece possiamo giocare anche sotto pressione, ha un fisico importante e ci aiuta ad andare a prendere le seconde palle e chiudere le azioni".



