Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 4-0 della sua squadra sul campo del Cagliari, partita per la quale ha vinto il premio di migliore in campo: "Meret ha salvato la squadra contro il Parma e anche oggi, è importante avere un portiere di questa qualità così noi attaccanti dobbiamo solo pensare a buttarla dentro come oggi".



Conte dice che non è al 100%.

"La cosa più importante sono le vittorie, dobbiamo continuare così, da qui a fine stagione giocheremo solo finali. Ora ci riposiamo verso la prossima battaglia".



