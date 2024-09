Meret: "Bravi a reggere l'urto del Cagliari"

Interviste15 Settembre 2024TMW"C'era molto vento e non era facile giocare il nostro calcio in una gara difficile nella parte centrale" Alex Meret, portiere del Napoli, ha così parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 4-0 sul campo del Cagliari: "Sapevamo che era una partita sporca, c'era molto vento e non era facile giocare il nostro calcio. Gara difficile nella parte centrale ma siamo stati bravi a reggere l'urto del Cagliari e chiudere nel finale con ripartenze che ci hanno permesso di portare a casa tre punti importantissimi".



