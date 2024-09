Nicola: "Il gol dello 0-2 arriva dopo tante nostre occasioni"

Interviste15 Settembre 2024Unione Sarda"La squadra sta iniziando a fare quello che alleniamo. Ma dobbiamo ridurre i cali di attenzione ed essere più pratici" Il passivo per il Cagliari oggi è pesante, col Napoli passato 0-4 alla Domus. Ma Davide Nicola ci tiene a evidenziare quanto di buono fatto per un'ora dai rossoblù: «Se uno vede il risultato pensa che il Cagliari non abbia fatto nulla, ma non è così», segnala.



«Per 65' – aggiunge - abbiamo fatto una buona partita, il gol dello 0-2 arriva dopo tante nostre occasioni. Poi è ovvio che diventi tutto più difficile, devi continuare a creare ma mantenendo equilibrio. Da una parte sono molto soddisfatto, perché vedo che la squadra sta iniziando a fare quello che alleniamo. Ma dobbiamo ridurre i cali di attenzione ed essere più pratici». Il tecnico ha una richiesta: «Non voglio che ci si abbatta, dobbiamo riprenderci e difendere con coraggio».



Senza bomber. Il Cagliari ha segnato un solo gol in quattro giornate e già l'anno scorso nessun giocatore era andato oltre quota cinque reti. Nicola non condanna però l'attacco, viste le tante occasioni create: «Abbiamo fatto una scelta, in termini di mercato, di ingaggiare dei giocatori che non avevano dei numeri già dimostrati. Dobbiamo avere la pazienza di supportarli e non esaltarli né deprimerli troppo: hanno un percorso di crescita da fare. Se prendi quattro gol devi migliorare per forza, però se vedi l'intera partita - come a Lecce - è difficile non aver segnato con tutte queste occasioni. Il Cagliari ha fatto quello che voleva fare, questo è il percorso che vogliamo portare avanti. Non mollo niente, sto vedendo quello che chiedo».



Per Nicola c'è un lato positivo su tutti: «Sono convinto che la squadra sia questa e che il lavoro dirà che abbiamo delle qualità».



