Cagliari-Napoli: i voti agli azzurri

Cronaca 15 Settembre 2024 Fonte: CalcioNapoli24



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria in Sardegna





Cronaca15 Settembre 2024CalcioNapoli24Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria in Sardegna Meret 7,5 - Ottima la parata al 41' su Piccoli, come se avesse poi altre occasioni per soffrire. Le ha, e c'è sempre: al 47' su Luperto si supera, al 56' ci mette le dita per mandare il destro di Marin sulla traversa. Nel momento peggiore, è lui a salvare la baracca.



Di Lorenzo 7 - Secondo gol, fortunoso ma va bene così: il braccetto sale e può segnare, lui lo fa. Difensivamente libera l'area per sette volte nel primo tempo, Luperto gli prende l'attimo in avvio di ripresa. Molto bene su Piccoli al 65', gli si frappone davanti.



Rrahmani 6,5 - Piccoli si sposta dalla sua zona per giocare la palla, svetta su un corner al 39'. Non molla nemmeno nel finale, quando all'80' di testa evita problemi in area.



Buongiorno 7 - Si allarga molto quando Meret deve far partire l'azione, anticipa Piccoli che gli dà un calcio nella schiena. Regala la sensazione di sapere sempre cosa fare con la palla. Sporca l'occasione più ghiotta del Cagliari, quella di Gaetano. Chiude col punto esclamativo dello 0-4.



Mazzocchi 6 - Prova il doppio passo al 13', non gli riesce. Ottima però la chiusura al 41'. Può migliorare nelle scelte, perchè si fa trovare nei modi giusti ma deve limare il tocco in più. Ma è uno di quelli che dà tutto, ha incarnato lo spirito di sacrificio chiesto da Conte.



Anguissa 6,5 - Con i compagni deve regolare un po' i movimenti per evitare imbucate: quella in avanti al 18' porta all'azione del vantaggio. Rivitalizzato nella corsa, presente, come se la presenza di McTominay l'avesse smosso. Cala alla distanza ma è positivo.



Lobotka 6,5 - Abile a velocizzare subito su Lukaku, il gioco a due con il belga nei primi 25 minuti è ipnotico. Quando il Napoli fatica ad inizio ripresa, è l'ancora sulla quale poggiarsi per uscire. (Dal 74' Gilmour SV)



Spinazzola 6 - Sfiora il raddoppio nel finale di primo tempo, poi si concede un tunnel golosissimo al 48' prima di non intendersi con Mazzocchi sul cross in area. Devia un tiro del Cagliari. (Dal 64' Olivera SV)



Politano 7 - Mette dentro il pallone del gol di Di Lorenzo, serve in ritardo Kvaratskhelia al 44' e spreca la giocata. Pressa Scuffet, velo per favorire lo 0-3. (Dall'81' Neres 6,5 - Il tempo di fare il terzo assist in tre partite: è il primo a servire assist in ciascuna delle sue prime 3 gare in Serie A da quando il dato è disponibile, ovvero dal 2004/05)



Kvaratskhelia 7 - Venticinque secondi e Zappa lo prende di mira, sempre pimpante sulla fascia o anche altrove. Quaranta metri di corsa al 59', non è bionico nell'ultimo passaggio ma non fa niente, al 66' fa lo 0-2 chirurgicamente. Ricambia il favore con Lukaku per lo 0-3. (Dal 74' McTominay SV)



Lukaku 7 - Cercato in verticale subito, a difendere palla per lanciare i compagni nello spazio. Come lavora lui sulla palla e sulla spazio, pochi eguali in Europa. Entra nell'azione dello 0-1 con l'assist altruista, Mina gli nega lo 0-2. Incespica al 53' del primo tempo, peccato. Male al 55' quando fallisce la scelta offensiva, il tempo che passino dieci minuti e manda Kvara in porta. Poi fa quota 250 tra gol e assist tra Serie A e Premier, in modo semplice ma efficace. Romelu è riuscito solo tre volte in carriera nei top-5 campionati europei a segnare e fornire più di un assist nella stessa partita e in due occasioni è successo sotto la guida di Conte (nel novembre 2020 con Torino e oggi con Cagliari). Un soldato. (Dal 74' Simeone SV)



Conte 7,5 - Punta subito su Lukaku, la squadra ha voglia di fare, di verticalizzare e di non perdere troppo tempo, pur di non finire nelle paludi di Nicola. E infatti la strada tracciata è quella giusta, al netto del gol dello 0-1 che arriva fortunosamente ma al termine di un'azione pregevole. Tanto pressing molto alto, ma soprattutto una cura maggiore delle distanze tra le due fasi. Tiene botta al miglior momento del Cagliari, tiene testa quando c'è bisogno di abbassare il ritmo ma ad inizio ripresa la squadra tende a smarrire le distanze: però il Napoli è pratico quando il Cagliari cala un po', alla prima occasione giusta fa 0-2 ed un cinico 0-3 per non avere ulteriori patemi. Che la squadra appaia come un gruppo con gli stessi intenti lo si avverte al 79', quando sullo 0-3 Di Lorenzo e Mazzocchi vanno a pressare un pallone nei pressi dell'area cagliaritana. Una attitudine ben definita, che poi è il segnale più incoraggiante. Con tanto di poker finale.

(claudio russo)