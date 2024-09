Cagliari-Napoli: arbitra La Penna

Cronaca 12 Settembre 2024 Fonte: SSC Napoli



Gli azzurri hanno perso solo una delle 12 gare disputate in Serie A sotto la direzione arbitrale del fischietto romano





Cronaca12 Settembre 2024SSC NapoliGli azzurri hanno perso solo una delle 12 gare disputate in Serie A sotto la direzione arbitrale del fischietto romano Federico La Penna dirigerà Cagliari-Napoli; i suoi assistenti saranno Baccini e Rossi C., Rapuano quarto uomo. Al Var ci sarà Paterna, Avar affidato a Massa.



Direzione di gara numero 72 per Federico La Penna in Serie A, al debutto in questo campionato.



Sono sette i precedenti del Cagliari con Federico La Penna a dirigere la gara in Serie A, con due vittorie, un pareggio e quattro sconfitte, di cui una rimediata nella partita più recente (1-3 in casa vs Milan, 27 settembre 2023).



Il Napoli ha perso solo una delle 12 gare disputate in Serie A sotto la direzione arbitrale di Federico La Penna (7V, 4N); l'unico precedente con questo arbitro nel 2024 in campionato risale alla trasferta contro l'Inter del 17 marzo scorso, terminata 1-1.



Federico La Penna dirigerà Cagliari-Napoli; i suoi assistenti saranno Baccini e Rossi C., Rapuano quarto uomo. Al Var ci sarà Paterna, Avar affidato a Massa.Direzione di gara numero 72 per Federico La Penna in Serie A, al debutto in questo campionato.Sono sette i precedenti del Cagliari con Federico La Penna a dirigere la gara in Serie A, con due vittorie, un pareggio e quattro sconfitte, di cui una rimediata nella partita più recente (1-3 in casa vs Milan, 27 settembre 2023).Il Napoli ha perso solo una delle 12 gare disputate in Serie A sotto la direzione arbitrale di Federico La Penna (7V, 4N); l'unico precedente con questo arbitro nel 2024 in campionato risale alla trasferta contro l'Inter del 17 marzo scorso, terminata 1-1.