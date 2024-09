Di Bari: "Neres è tranquillo"

2 Settembre 2024



Interviste2 Settembre 2024Corriere dello Sport"Il fatto che questi episodi accadano ovunque non crea alibi o giustificazioni e non deve sminuire l'atto in sé che resta deprecabile" Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, è intervenuto a Radio Crc dopo aver parlato con David Neres. Il calciatore brasiliano del Napoli ha subito sabato notte una rapina a mano armata con la sua famiglia nel minivan di ritorno dal Maradona: "L'ho rassicurato, dandogli anche il benvenuto da parte del prefetto di Napoli. È stata una bella conversazione, nella possibilità che quanto prima possiamo anche incontrarci. Il ragazzo è tranquillo".



Il Prefetto di Napoli ha aggiunto: "L'episodio in sé crea allarme e provoca sconcerto. Io credo che la città di Napoli sia una delle città più accoglienti al mondo, quindi straordinaria per questo motivo. Ho piena fiducia nelle forze di polizia e nella magistratura, nella speranza che quanto prima possano essere individuati i responsabili". E ancora: "Il fatto che questi episodi accadano ovunque non crea alibi o giustificazioni e non deve sminuire l'atto in sé che resta deprecabile. Le forze di polizia assicura alla comunità il massimo impegno: stanno facendo di tutto non solo per questo episodio, ma anche per altri che accadono".